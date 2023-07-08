Уночі ворог бив по Харківщині: поранено чоловіка
Рятувальники ДСНС уночі виїжджали на місце “прильоту” у Вовчанську. Армія РФ вдарила по житловій дев’ятиповерхівці.
“8 липня о 00:14 вогнеборці 47-ї ДПРЧ виїздили на обстеження 9-поверхового житлового будинку, що на вулиці Соборній в місті Вовчанську, який було пошкоджено внаслідок чергового ворожого обстрілу. Рятувальники вилучили з квартири пораненого 61-річного чоловіка та передали його працівникам швидкої медичної допомоги”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Також протягом доби вогнеборці ліквідували дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Одна сталася вдень у Чернещині Борівської громади. Там горів гараж на площі 40 кв. м. Друга пожежа сталася у хвойному лісі в районі села Кучерівка Куп’янського району. На момент приїзду ДСНС хвойна підстилка горіла вже на площі 3 га. За менш ніж дві години вогонь локалізували, ще за годину повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС уночі виїжджали на місце “прильоту” у Вовчанську. Армія РФ вдарила по житловій дев’ятиповерхівці".