Где в Харькове и Харьковском районе сделают прививки от бешенства животным

В Харькове и ближайших населенных пунктах постоянно работают участковые больницы ветмедицины, куда можно обратиться для проведения вакцинации, напомнили в Госпродпотребслужбе.

Специалисты госветмедицины проводят подворовые обходы в частном секторе и плановые прививки от бешенства в населенных пунктах Харьковского района.

«В период с 26 июня по 30 июня 2023 года привиты против бешенства 507 домашних животных, из них 325 собак, 182 головы кошачьих», — проинформировала пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

При этом специалисты напомнили, что владельцы домашних животных могут обращаться для проведения вакцинации любимцев и в индивидуальном порядке. Прививки от бешенства делают в следующих больницах и участках ветмедицины Харьковского района:

📌 №1 – г. Харьков, ул. Золочевская, 8б; контактный телефон: (067) 796 14 59;

📌 №2 – г. Харьков, ул. Фонвизина, 19; контактные телефоны: (050) 647 83 54 и (097) 445 26 46;

📌 №3 – г. Харьков, ул. Кемеровская, 1; контактный телефон: (067) 733 99 18;

📌 №4 – г. Харьков, ул. Сидора Ковпака, 1; контактный телефон: (066) 717 84 97;

📌 Люботинская участковая больница, г. Люботин, ул. Ветеринарная, 45; контактный телефон: (050) 637 85 69;

📌 Харьковский участок ветеринарной медицины, пгт Песочин, ул. Транспортная, 20; контактный телефон: (066) 889 11 14;

📌 Нововодолажский участок ветеринарной медицины, пгт Новая Водолага, ул. Пушкинская, 30; контактный телефон: (057) 404 26 76;

📌 Дергачевский участок ветеринарной медицины, г. Дергачи, въезд Сосновый, 18; контактный телефон: (067) 577 96 46.

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