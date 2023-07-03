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В одном из районов Харьковщины разрешили отстреливать лисиц

Общество 23:22   03.07.2023
Елена Нагорная
В одном из районов Харьковщины разрешили отстреливать лисиц

В Богодуховском районе разрешили отстреливать лисиц с целью уменьшения их популяции, несмотря на то, что посещение лесов и охота на Харьковщине до окончания военного положения запрещены.

Такое решение Богодуховская районная военная администрация приняла из-за значительного увеличения в угодьях численности лисиц и других хищников, которые могут переносить бешенство, нападать на животных, птиц и людей, сообщает Валковский горсовет.

Отмечается, что Богодуховская РВА «предоставила разрешение в дневное время проводить отстрел хищников и осуществлять биотехнические мероприятия после их согласования с Богодуховским РУП НП в Харьковской области, с учетом комендантского часа».

«От жителей нашей громады неоднократно поступали обращения относительно существенного увеличения количества лисиц и вреда, который они наносят. Городской совет, реагируя на эти обращения, поднимал данную проблему на разных уровнях. Как результат — сейчас можем на законных основаниях проводить на территории громады мероприятия по уменьшению популяции лисиц», — отметил городской голова Валерий Скрипниченко.

Читайте также: Этой осенью на Харьковщине охота и посещение лесов запрещены

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 23:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Богодуховском районе разрешили отстреливать лисиц с целью уменьшения их популяции, несмотря на то, что посещение лесов и охота на Харьковщине до окончания военного положения запрещены.".