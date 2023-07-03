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В одному з районів Харківщини дозволили відстрілювати лисиць

Суспільство 23:22   03.07.2023
Олена Нагорна
В одному з районів Харківщини дозволили відстрілювати лисиць

У Богодухівському районі дозволили відстрілювати лисиць з метою зменшення їхньої популяції, попри те, що відвідування лісів та полювання на Харківщині до скасування воєнного стану заборонено.

Таке рішення Богодухівська районна військова адміністрація ухвалила через значне збільшення в угіддях чисельності лисиць та інших хижаків, які можуть переносити сказ, нападати на тварин, птахів та людей, повідомляє Валківська міськрада.

Зазначається, що Богодухівська РВА «надала дозвіл у денний час проводити відстріл хижаків та здійснювати біотехнічні заходи після їхнього погодження з Богодухівським РВП НП в Харківській області з урахуванням комендантської години».

«Від жителів нашої громади неодноразово надходили звернення щодо суттєвого збільшення кількості лисиць та шкоди, якої вони завдають. Міська рада, реагуючи на ці звернення, порушувала дану проблему на різних рівнях. Як результат – зараз можемо на законних підставах проводити на території громади заходи зі зменшення популяції лисиць» – зазначив міський голова Валерій Скрипніченко.

Читайте також: Цієї осені на Харківщині полювання та відвідування лісів заборонено

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Богодухівському районі дозволили відстрілювати лисиць з метою зменшення їхньої популяції, попри те, що відвідування лісів та полювання на Харківщині до скасування воєнного стану заборонено.".