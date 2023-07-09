Де в Харкові та Харківському районі зроблять щеплення від сказу тваринам

У Харкові та найближчих населених пунктах постійно працюють дільничні лікарні ветмедицини, куди можна звернутися для проведення вакцинації, нагадали у Держпродспоживслужбі.

Фахівці держветмедицини проводять подворові обходи у приватному секторі та планові щеплення від сказу в населених пунктах Харківського району.

“У період з 26 червня по 30 червня 2023 року щеплено проти сказу 507 домашніх тварин з них 325 собак, 182 голови котячих”, – поінформувала пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

При цьому фахівці нагадали, що власники домашніх тварин можуть звертатися для проведення вакцинації улюбленців також і в індивідуальному порядку. Щеплення від сказу роблять у наступних лікарнях та дільницях ветмедицини Харківського району:

📌 №1 – м. Харків, вул. Золочівська, 8б; контактний телефон: (067) 796 14 59;

📌 №2 – м. Харків, вул. Фонвізіна, 19; контактні телефони: (050) 647 83 54 та (097) 445 26 46;

📌 №3 – м. Харків, вул. Кемеровська, 1; контактний телефон: (067) 733 99 18;

📌 №4 – м. Харків, вул. Сидора Ковпака, 1; контактний телефон: (066) 717 84 97;

📌 Люботинська дільнична лікарня, м. Люботин, вул. Ветеринарна, 45; контактний телефон: (050) 637 85 69;

📌 Харківська дільниця ветеринарної медицини, смт Пісочин, вул. Транспортна, 20; контактний телефон: (066) 889 11 14;

📌 Нововодолазька дільниця ветеринарної медицини, смт Нова Водолага, вул. Пушкінська, 30; контактний телефон: (057) 404 26 76;

📌 Дергачівська дільниця ветеринарної медицини, м. Дергачі, в’їзд Сосновий, 18; контактний телефон: (067) 577 96 46.