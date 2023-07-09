Генштаб — о Харьковщине: 2 авиаудара и 8 населенных пунктов под обстрелом

Генштаб ВСУ в вечерней сводке не сообщил о каких-либо попытках врага вести наступление в Харьковской области. Однако террористическая деятельность армии оккупантов продолжилась.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы около десяти населенных пунктов. В частности, это Уды, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречное, Купянск и Кисловка», — перечислили в сводке ГШ.

В целом по Украине в течение суток армия РФ нанесла 27 авиаударов, а также совершила 37 обстрелов из РСЗО. Основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 27 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков», — сообщили в Генштабе.