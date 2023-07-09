Live
  • Воскресенье 09.07.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Генштаб — о Харьковщине: 2 авиаудара и 8 населенных пунктов под обстрелом

Происшествия 18:50   09.07.2023
Оксана Горун
Генштаб — о Харьковщине: 2 авиаудара и 8 населенных пунктов под обстрелом

Генштаб ВСУ в вечерней сводке не сообщил о каких-либо попытках врага вести наступление в Харьковской области. Однако террористическая деятельность армии оккупантов продолжилась.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы около десяти населенных пунктов. В частности, это Уды, Ветеринарное и Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречное, Купянск и Кисловка», — перечислили в сводке ГШ.

В целом по Украине в течение суток армия РФ нанесла 27 авиаударов, а также совершила 37 обстрелов из РСЗО. Основные усилия врага сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло 27 боевых столкновений.

Читайте также: Освобождение героев: ISW заявил о «заметном сдвиге» в отношениях Турции и РФ

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков», — сообщили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
08.07.2023
Насмерть сбили ребенка — на Харьковщине трагическое ДТП
Насмерть сбили ребенка — на Харьковщине трагическое ДТП
09.07.2023
Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине
Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине
09.07.2023
Три воина харьковской 92 ОМБр стали Героями Украины посмертно
Три воина харьковской 92 ОМБр стали Героями Украины посмертно
09.07.2023
«Начало середины» — Минобороны США и ISW оценили контрнаступление ВСУ
«Начало середины» — Минобороны США и ISW оценили контрнаступление ВСУ
09.07.2023

Новости по теме:

13:05
«Начало середины» — Минобороны США и ISW оценили контрнаступление ВСУ
08:54
Синегубов — о ситуации на Харьковщине: пострадавших от обстрелов за сутки нет
08:08
На Харьковщине из-за обстрела случился пожар в хвойном лесу
07:14
Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине
19:44
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Генштаб — о Харьковщине: 2 авиаудара и 8 населенных пунктов под обстрелом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 18:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке не сообщил о каких-либо попытках врага вести наступление в Харьковской области. Однако террористическая деятельность армии оккупантов продолжилась".