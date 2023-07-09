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Генштаб – про Харківщину: 2 авіаудари та 8 населених пунктів під обстрілом

Події 18:50   09.07.2023
Оксана Горун
Генштаб – про Харківщину: 2 авіаудари та 8 населених пунктів під обстрілом

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні не повідомив про будь-які спроби ворога вести наступ у Харківській області. Проте терористична діяльність армії окупантів продовжилася.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів. Зокрема, це Уди, Ветеринарне і Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.  Противник завдав авіаційних ударів в районах  Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка“, – перерахували у зведенні ГШ.

Загалом по Україні протягом доби армія РФ завдала 27 авіаударів, а також здійснила 37 обстрілів із РСЗВ. Основні зусилля ворога зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу сталося 27 бойових зіткнень.

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Авіація Сил оборони за добу завдала одного удару по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,  два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників“, – повідомили в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 18:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні не повідомив про будь-які спроби ворога вести наступ у Харківській області. Проте терористична діяльність армії окупантів продовжилася".