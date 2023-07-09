Генштаб – про Харківщину: 2 авіаудари та 8 населених пунктів під обстрілом

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні не повідомив про будь-які спроби ворога вести наступ у Харківській області. Проте терористична діяльність армії окупантів продовжилася.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів. Зокрема, це Уди, Ветеринарне і Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка“, – перерахували у зведенні ГШ.

Загалом по Україні протягом доби армія РФ завдала 27 авіаударів, а також здійснила 37 обстрілів із РСЗВ. Основні зусилля ворога зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу сталося 27 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони за добу завдала одного удару по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників“, – повідомили в Генштабі.