Генштаб – про Харківщину: 2 авіаудари та 8 населених пунктів під обстрілом
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні не повідомив про будь-які спроби ворога вести наступ у Харківській області. Проте терористична діяльність армії окупантів продовжилася.
“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів. Зокрема, це Уди, Ветеринарне і Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка“, – перерахували у зведенні ГШ.
Загалом по Україні протягом доби армія РФ завдала 27 авіаударів, а також здійснила 37 обстрілів із РСЗВ. Основні зусилля ворога зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу сталося 27 бойових зіткнень.
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“Авіація Сил оборони за добу завдала одного удару по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників“, – повідомили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 18:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні не повідомив про будь-які спроби ворога вести наступ у Харківській області. Проте терористична діяльність армії окупантів продовжилася".