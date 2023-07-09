Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине

В утренней сводке Генштаб сообщил о ситуации на фронте и обстрелах Харьковской области.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Мелового и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Гранов, Гатище, Волчанск, Варваровка, Цегельное на Харьковщине. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки Харьковской области и Новоегоровки — Луганской. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В течение суток армия РФ била по Украине ракетами из ЗРК С-300 и «Шахедами». «Прилеты» зафиксировали в Днепропетровской и Кировоградской областях. Также враг нанес 52 авиаудара и совершил около 60 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло более 30 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 10 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в утренней сводке ГШ.