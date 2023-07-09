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Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине

Происшествия 07:14   09.07.2023
Оксана Горун
Генштаб ВСУ зафиксировал три авиаудара по Харьковщине

В утренней сводке Генштаб сообщил о ситуации на фронте и обстрелах Харьковской области.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Мелового и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности Гранов, Гатище, Волчанск, Варваровка, Цегельное на Харьковщине. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки Харьковской области и Новоегоровки — Луганской. Пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В течение суток армия РФ била по Украине ракетами из ЗРК С-300 и «Шахедами». «Прилеты» зафиксировали в Днепропетровской и Кировоградской областях. Также враг нанес 52 авиаудара и совершил около 60 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло более 30 боевых столкновений.

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«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 10 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, один склад боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы противника», — перечислили в утренней сводке ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 07:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаб сообщил о ситуации на фронте и обстрелах Харьковской области".