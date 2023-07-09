Генштаб ЗСУ зафіксував три авіаудари по Харківщині
У ранковому зведенні Генштаб повідомив про ситуацію на фронті та обстріли Харківської області.
“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Мілового і Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Гранів, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області та Новоєгорівки – Луганської. Намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.
Протягом доби армія РФ била по Україні ракетами із ЗРК С-300 та “Шахедами”. “Прильоти” зафіксували у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Також ворог завдав 52 авіаударів і здійснив близько 60 обстрілів з РСЗВ.
Основні зусилля окупанти зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу там сталося понад 30 бойових зіткнень.
Читайте також: Біля кордонів Харківщини понад 10 тис. військових РФ: коли вони можуть “рушити”
“Авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника“, – перерахували в ранковому зведенні ГШ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Генштаб ЗСУ зафіксував три авіаудари по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 07:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштаб повідомив про ситуацію на фронті та обстріли Харківської області".