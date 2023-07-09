Генштаб ЗСУ зафіксував три авіаудари по Харківщині

У ранковому зведенні Генштаб повідомив про ситуацію на фронті та обстріли Харківської області.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Мілового і Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Гранів, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області та Новоєгорівки – Луганської. Намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Протягом доби армія РФ била по Україні ракетами із ЗРК С-300 та “Шахедами”. “Прильоти” зафіксували у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Також ворог завдав 52 авіаударів і здійснив близько 60 обстрілів з РСЗВ.

Основні зусилля окупанти зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу там сталося понад 30 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника“, – перерахували в ранковому зведенні ГШ.