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Генштаб ЗСУ зафіксував три авіаудари по Харківщині

Події 07:14   09.07.2023
Оксана Горун
Генштаб ЗСУ зафіксував три авіаудари по Харківщині

У ранковому зведенні Генштаб повідомив про ситуацію на фронті та обстріли Харківської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Мілового і Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Гранів, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки Харківської області та Новоєгорівки – Луганської. Намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Протягом доби армія РФ била по Україні ракетами із ЗРК С-300 та “Шахедами”. “Прильоти” зафіксували у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Також ворог завдав 52 авіаударів і здійснив близько 60 обстрілів з РСЗВ.

Основні зусилля окупанти зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу там сталося понад 30 бойових зіткнень.

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Авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками було знищено 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника“, – перерахували в ранковому зведенні ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 07:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштаб повідомив про ситуацію на фронті та обстріли Харківської області".