Авиаудары по Харьковщине и ночная атака «Шахедами»: сводка Генштаба

Генштаб ВСУ сообщил, что ночью Украину вновь атаковали вражеские БПЛА. По Харьковщине в течение суток били из артиллерии и минометов, а также — нанесли авиаудары.

«Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется», — написали в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Уже известно, что ночью «Шахедами» армия РФ атаковала Киев. По сообщению местной городской военной администрации, все беспилотники, летевшие на столицу, сбила ПВО.

На Харьковщине ночь прошла с воздушными тревогами, однако о взрывах и «прилетах» не сообщали. Тем не менее враг продолжает обстреливать регион. Больше всего страдают приграничье и прифронтовые населенные пункты.

«На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационные удары в районах Басового, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в том числе Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области», — сообщили в ГШ.

В целом за сутки по территории Украины враг нанес 48 авиационных ударов, один ракетный — по Николаеву, а также совершил 60 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия армии РФ сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 30 боевых столкновений.

«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, семь артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны противника», — перечислили в сводке.