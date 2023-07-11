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Авиаудары по Харьковщине и ночная атака «Шахедами»: сводка Генштаба

Происшествия 07:22   11.07.2023
Оксана Горун
Авиаудары по Харьковщине и ночная атака «Шахедами»: сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что ночью Украину вновь атаковали вражеские БПЛА. По Харьковщине в течение суток били из артиллерии и минометов, а также — нанесли авиаудары.

«Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется», — написали в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Уже известно, что ночью «Шахедами» армия РФ атаковала Киев. По сообщению местной городской военной администрации, все беспилотники, летевшие на столицу, сбила ПВО.

На Харьковщине ночь прошла с воздушными тревогами, однако о взрывах и «прилетах» не сообщали. Тем не менее враг продолжает обстреливать регион. Больше всего страдают приграничье и прифронтовые населенные пункты.

«На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационные удары в районах Басового, Одноробовки и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в том числе Уды, Ветеринарное, Огурцово, Землянки Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области», — сообщили в ГШ.

В целом за сутки по территории Украины враг нанес 48 авиационных ударов, один ракетный — по Николаеву, а также совершил 60 обстрелов из РСЗО.

Основные усилия армии РФ сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошло 30 боевых столкновений.

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«Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, семь артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны противника», — перечислили в сводке.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 07:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что ночью Украину вновь атаковали вражеские БПЛА. По Харьковщине в течение суток били из артиллерии и минометов, а также — нанесли авиаудары".