Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине
Сегодня в 17:45 россияне ударили из артиллерии по станции Одноробовка, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает межрайонная газета «Заря».
Ракетной атаке предшествовал обстрел из вражеских вертолетов. В результате обстрела значительно повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль, отсутствует энергоснабжение.
Жертв нет.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 23:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в 17:45 россияне ударили из артиллерии по станции Одноробовка, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает межрайонная газета «Заря».".