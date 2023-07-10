Live
  • Вторник 11.07.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.82
    • 🟢

Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине

Происшествия 23:56   10.07.2023
Оксана Якушко
Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине

Сегодня в 17:45 россияне ударили из артиллерии по станции Одноробовка, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает межрайонная газета «Заря».

Ракетной атаке предшествовал обстрел из вражеских вертолетов. В результате обстрела значительно повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль, отсутствует энергоснабжение.

Жертв нет.

Читайте также: Армия РФ из минометов обстреляла Золочевщину: есть разрушения (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
10.07.2023
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
Авиаудар по трем населенным пунктам Харьковщины нанесли россияне – Генштаб ВСУ
Авиаудар по трем населенным пунктам Харьковщины нанесли россияне – Генштаб ВСУ
10.07.2023
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
10.07.2023
Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине
Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине
10.07.2023
«Благодаря вам город живет». Терехов поздравил зенитчиков в Харькове
«Благодаря вам город живет». Терехов поздравил зенитчиков в Харькове
10.07.2023

Новости по теме:

18:55
Авиаудар по трем населенным пунктам Харьковщины нанесли россияне – Генштаб ВСУ
17:05
В Малиновской ОТГ откроют один детсад, только там есть подходящее укрытие
15:29
Армия РФ из минометов обстреляла Золочевщину: есть разрушения (фото)
14:47
4-ро людей утонули на Харьковщине за неделю, один из них – в копанке во дворе
14:21
Оккупанты обстреляли Двуречную: пострадал 64-летний мужчина — ХОВА

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 23:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в 17:45 россияне ударили из артиллерии по станции Одноробовка, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает межрайонная газета «Заря».".