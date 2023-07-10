Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине

Сегодня в 17:45 россияне ударили из артиллерии по станции Одноробовка, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает межрайонная газета «Заря».

Ракетной атаке предшествовал обстрел из вражеских вертолетов. В результате обстрела значительно повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль, отсутствует энергоснабжение.

Жертв нет.