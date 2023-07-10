Армия РФ из минометов обстреляла Золочевщину: есть разрушения (фото)

10 июля в 11:00 российские военные из минометов ударили по селу Тимофеевка в Харьковской области.

Об этом сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

«В результате пяти ударов повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Жертв нет», – отметил Коваленко.