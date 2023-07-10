Армия РФ из минометов обстреляла Золочевщину: есть разрушения (фото)
Фото: «Заря»
10 июля в 11:00 российские военные из минометов ударили по селу Тимофеевка в Харьковской области.
Об этом сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
«В результате пяти ударов повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Жертв нет», – отметил Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 15:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июля в 11:00 российские военные из минометов ударили по селу Тимофеевка в Харьковской области.".