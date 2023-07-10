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Армия РФ из минометов обстреляла Золочевщину: есть разрушения (фото)

Происшествия 15:29   10.07.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ из минометов обстреляла Золочевщину: есть разрушения (фото) Фото: «Заря»

10 июля в 11:00 российские военные из минометов ударили по селу Тимофеевка в Харьковской области.

Об этом сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

«В результате пяти ударов повреждены частный дом и хозяйственные постройки. Жертв нет», – отметил Коваленко.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 15:29;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июля в 11:00 российские военные из минометов ударили по селу Тимофеевка в Харьковской области.".