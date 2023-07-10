Армія РФ з мінометів обстріляла Золочівщину: є руйнування (фото)
Фото: “Зоря”
10 липня об 11:00 російські військові з мінометів вдарили по селу Тимофіївка на Харківщині.
Про це повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
«В результаті п’яти ударів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Жертв немає», – зазначив Коваленко.
Читайте також: Окупанти обстріляли Дворічну: постраждав 64-річний чоловік – ХОВА
Новини за темою:
Ви читали новину: «Армія РФ з мінометів обстріляла Золочівщину: є руйнування (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 липня об 11:00 російські військові з мінометів вдарили по селу Тимофіївка на Харківщині.".