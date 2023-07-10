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Армія РФ з мінометів обстріляла Золочівщину: є руйнування (фото)

Події 15:29   10.07.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ з мінометів обстріляла Золочівщину: є руйнування (фото) Фото: “Зоря”

10 липня об 11:00 російські військові з мінометів вдарили по селу Тимофіївка на Харківщині.

Про це повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

«В результаті п’яти ударів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Жертв немає», – зазначив Коваленко.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 15:29;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 липня об 11:00 російські військові з мінометів вдарили по селу Тимофіївка на Харківщині.".