Армія РФ з мінометів обстріляла Золочівщину: є руйнування (фото)

10 липня об 11:00 російські військові з мінометів вдарили по селу Тимофіївка на Харківщині.

Про це повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

«В результаті п’яти ударів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Жертв немає», – зазначив Коваленко.