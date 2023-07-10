Окупанти обстріляли Дворічну: постраждав 64-річний чоловік – ХОВА

10 липня армія РФ вдарила по селищу дворічна на Харківщині. Осколкове поранення грудної клітини отримав 64-річний чоловік.

Про це повідомили у ХОВА.

«Медики діагностували у нього осколкове дотичне поранення грудної клітини. Стан потерпілого задовільний», – розповіли в ОВА.