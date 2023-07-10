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Окупанти обстріляли Дворічну: постраждав 64-річний чоловік – ХОВА

Події 14:21   10.07.2023
Виктория Яковенко
Окупанти обстріляли Дворічну: постраждав 64-річний чоловік – ХОВА

 10 липня армія РФ вдарила по селищу дворічна на Харківщині. Осколкове поранення грудної клітини отримав 64-річний чоловік.

Про це повідомили у ХОВА.

«Медики діагностували у нього осколкове дотичне поранення грудної клітини. Стан потерпілого задовільний», – розповіли в ОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 14:21;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " 10 липня армія РФ вдарила по селищу дворічна на Харківщині. Осколкове поранення грудної клітини отримав 64-річний чоловік.".