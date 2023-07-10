Окупанти обстріляли Дворічну: постраждав 64-річний чоловік – ХОВА
10 липня армія РФ вдарила по селищу дворічна на Харківщині. Осколкове поранення грудної клітини отримав 64-річний чоловік.
Про це повідомили у ХОВА.
«Медики діагностували у нього осколкове дотичне поранення грудної клітини. Стан потерпілого задовільний», – розповіли в ОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 14:21;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " 10 липня армія РФ вдарила по селищу дворічна на Харківщині. Осколкове поранення грудної клітини отримав 64-річний чоловік.".