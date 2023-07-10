Оккупанты обстреляли Двуречную: пострадал 64-летний мужчина — ХОВА
Фото: Слобідський край
10 июля армия РФ ударила по поселку Двуречная в Харьковской области. Осколочное ранение грудной клетки получил 64-летний мужчина.
Об этом сообщили в ХОВА.
«Состояние потерпевшего удовлетворительное», — рассказали в ОВА.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июля армия РФ ударила по поселку Двуречная в Харьковской области. Осколочное ранение грудной клетки получил 64-летний мужчина.".