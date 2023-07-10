Із гелікоптерів і арти. Росіяни обстріляли село на Харківщині
Сьогодні о 17.45 росіяни вдарили з артилерії по станції Одноробівка, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає міжрайонна газета «Зоря».
Ракетній атаці передував обстріл з ворожих гелікоптерів. Внаслідок обстрілу значно пошкоджені п’ять приватних будинків, господарські будівлі та автомобіль, відсутнє енергопостачання.
Жертв немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 23:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 17.45 росіяни вдарили з артилерії по станції Одноробівка, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає міжрайонна газета «Зоря».".