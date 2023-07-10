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Із гелікоптерів і арти. Росіяни обстріляли село на Харківщині

Події 23:56   10.07.2023
Оксана Якушко
Із гелікоптерів і арти. Росіяни обстріляли село на Харківщині

Сьогодні о 17.45 росіяни вдарили з артилерії по станції Одноробівка, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає міжрайонна газета «Зоря».

Ракетній атаці передував обстріл з ворожих гелікоптерів. Внаслідок обстрілу значно пошкоджені п’ять приватних будинків, господарські будівлі та автомобіль, відсутнє енергопостачання.

Жертв немає.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 23:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 17.45 росіяни вдарили з артилерії по станції Одноробівка, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає міжрайонна газета «Зоря».".