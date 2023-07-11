Авіаудари по Харківщині та нічна атака “Шахедами”: зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі Україну знову атакували ворожі БПЛА. По Харківщині протягом доби били з артилерії та мінометів, а також – завдали авіаудари.

“Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БПЛА типу Shahed. Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється”, – написали в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Уже відомо, що вночі “Шахедами” армія РФ атакувала Київ. За повідомленням місцевої міської військової адміністрації, усі безпілотники, які летіли на столицю, збила ППО.

На Харківщині ніч пройшла з повітряними тривогами, проте про вибухи та “прильоти” не повідомляли. Проте ворог продовжує обстрілювати регіон. Найбільше страждають прикордоння та прифронтові населені пункти.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Басового, Одноробівки та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема це Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Землянки Харківської області. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області“, – повідомили в ГШ.

Загалом за добу територією України ворог завдав 48 авіаційних ударів, один ракетний – по Миколаєву, а також здійснив 60 обстрілів із РСЗВ.

Основні зусилля армії РФ зосереджені на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Там сталося 30 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях, станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника“, – перерахували у зведенні.