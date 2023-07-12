Прокуратура показала место на Купянщине, куда «прилетела» авиабомба (фото)

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харьковщине.

«11 июля около 20:00 российские военные нанесли авиаудары по селу Кучеровка Купянского района. По предварительным данным, управляемыми авиабомбами на базе ФАБ-250. Повреждены жилые дома. Получил ранение 74-летний местный житель. Также оккупанты обстреляли село Хатнее Купянского района. В результате обстрела произошел пожар одноэтажного здания. Предварительно удар был нанесен БПЛА», — сообщили правоохранители.

Следователи начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).