Прокуратура показала місце на Куп’янщині, куди «прилетіла» авіабомба (фото)

У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харківщині.

«11 липня близько 20:00 російські військові завдали авіаудари по селу Кучерівка Куп‘янського району. За попередніми даними, керованими авіабомбами на базі ФАБ-250. Пошкоджені житлові будинки. Отримав поранення 74-річний місцевий мешканець. Також окупанти обстріляли село Хатнє Куп’янського району. В результаті обстрілу сталась пожежа одноповерхової будівлі. Попередньо, удар був завданий БПЛА», – повідомили правоохоронці.

Слідчі почали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).