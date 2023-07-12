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Прокуратура показала місце на Куп’янщині, куди «прилетіла» авіабомба (фото)

Події 11:28   12.07.2023
Вікторія Яковенко
Прокуратура показала місце на Куп’янщині, куди «прилетіла» авіабомба (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харківщині.

«11 липня близько 20:00 російські військові завдали авіаудари по селу Кучерівка Куп‘янського району. За попередніми даними, керованими авіабомбами на базі ФАБ-250. Пошкоджені житлові будинки. Отримав поранення 74-річний місцевий мешканець. Також окупанти обстріляли село Хатнє Куп’янського району. В результаті обстрілу сталась пожежа одноповерхової будівлі. Попередньо, удар був завданий БПЛА», – повідомили правоохоронці.

Слідчі почали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 11:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харківщині.".