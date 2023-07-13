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Дом культуры на Харьковщине разрушили россияне – ГСЧС

Происшествия 09:17   13.07.2023
Оксана Якушко
Дом культуры на Харьковщине разрушили россияне – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В течение суток с 12 июля по 13 июля 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 19 оперативных выездов, из которых 3 – на ликвидацию пожаров, 1 из которых вызвал вражеский обстрел, и 2 – на проверку после обстрелов.

Около полудня враг снова наносил артиллерийские обстрелы по приграничному селу Одноробовка Золочевской громады Богодуховского района. В результате попадания одного из боеприпасов в частный дом, вспыхнул огонь и произошли значительные разрушения. Площадь пожара составила около 50 кв.м, его потушили два отделения Службы спасения из поселка Золочев и Луганского гарнизона ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.

Дважды в сутки спасатели Купянского района выезжали на место обстрела . Пострадавших нет.

На село Кучеривка Петропавловской общины, которое обстреливают оккупанты ежедневно, россияне сбросили 2 авиационные бомбы типа КАБ-250. Спасатели обнаружили повреждение домов и сооружений на территории 7 частных домовладений. Пострадавших нет.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 100 единиц взрывоопасных предметов.

Около 12:00 в окрестностях города Балаклея на вражеском взрывном устройстве взорвался трактор коммунального предприятия. Пострадал тракторист. Его госпитализировали в больницу. Происшествие случилось, когда оператор трактора косил траву на обочине вдоль дороги.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 09:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 12 июля по 13 июля 2023 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 19 оперативных выездов, из которых 3 – на ликвидацию пожаров, 1 из которых вызвал вражеский обстрел, и 2 – на проверку после обстрелов.".