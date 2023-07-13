Будинок культури на Харківщині зруйнували росіяни – ДСНС

Протягом доби з 12 липня по 13 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких 3 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких викликав ворожий обстріл, та 2 – на перевірку після обстрілу.

Близько опівдня ворог знову завдавав артилерійського обстрілу по прикордонному селу Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району. В результаті влучання одного з боєприпасів у приватну оселю, зайнявся вогонь і сталися значні руйнування. Площа пожежі склала близько 50 кв.м, її приборкували 2 відділення Служби порятунку з селища Золочів та Луганського гарнізону ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Двічі за добу рятувальники Куп’янського району виїздили для проведення обстеження обстріляної ворогом території населених пунктів.У селі Хатнє Великобурлуцької громади внаслідок влучання російського снаряду у місцевий будинок культури, культурна установа отримала значні руйнації. Постраждалих немає.

На село Кучерівка Петропавлівської громади, яке обстрілюють окупанти чи не щодня, росіяни скинули 2 авіаційні бомби типу КАБ-250. Рятувальники виявили пошкодження будинків та споруд на території 7-ми приватних домоволодінь. Постраждалих немає.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 100 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Близько 12:00 на околиці міста Балаклія на ворожому вибуховому пристрої підірвався трактор комунального підприємства. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні. Подія трапилась, коли оператор трактора виконував косіння трави на узбіччі вздовж дороги.