Трактор підірвався на міні у Балаклії: є постраждалий
Фото: ГУНП в Харківській області
Близько 12:00 у місті Балаклія на Харківщині на міні підірвався трактор.
«Є постраждалий – 55-річний чоловік. Наразі його госпіталізували, він перебуває у легкому стані», – повідомили у ХОВА.
Читайте також: За тиждень 5 мешканців Харківщини підірвалися на мінах, серед них – підліток
Новини за темою:
Ви читали новину: «Трактор підірвався на міні у Балаклії: є постраждалий»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 у місті Балаклія на Харківщині на міні підірвався трактор.".