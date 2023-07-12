Трактор подорвался на мине в Балаклее: есть пострадавший
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Около 12:00 в городе Балаклея в Харьковской области на мине подорвался трактор.
«Есть пострадавший – 55-летний мужчина. Пока его госпитализировали, он находится в легком состоянии», — сообщили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:00 в городе Балаклея в Харьковской области на мине подорвался трактор.".