Live
  • Среда 12.07.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

Трактор подорвался на мине в Балаклее: есть пострадавший

Происшествия 13:05   12.07.2023
Виктория Яковенко
Трактор подорвался на мине в Балаклее: есть пострадавший Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Около 12:00 в городе Балаклея в Харьковской области на мине подорвался трактор.

«Есть пострадавший – 55-летний мужчина. Пока его госпитализировали, он находится в легком состоянии», — сообщили в ХОВА.

Читайте также: За неделю 5 жителей Харьковщины подорвались на минах, среди них – подросток

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
12.07.2023
На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали
На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали
12.07.2023
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
12.07.2023
Сейчас офлайн-обучение возможно в двух районах Харьковщины – Синегубов
Сейчас офлайн-обучение возможно в двух районах Харьковщины – Синегубов
12.07.2023
Синегубов: Как будут проверять школы и вузы перед выходом на очное обучение
Синегубов: Как будут проверять школы и вузы перед выходом на очное обучение
12.07.2023
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
11.07.2023

Новости по теме:

13:28
Сейчас офлайн-обучение возможно в двух районах Харьковщины – Синегубов
13:05
Трактор подорвался на мине в Балаклее: есть пострадавший
12:55
Оккупанты второй раз за день обстреляли Одноробовку: в селе горят дома (фото)
12:40
Была на вокзале: на Харьковщине нашли девушку, которая сбежала из дома
12:26
На Харьковщине 13 учебных заведений остаются под оккупацией РФ – ГСЧС

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Трактор подорвался на мине в Балаклее: есть пострадавший»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 13:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:00 в городе Балаклея в Харьковской области на мине подорвался трактор.".