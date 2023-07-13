Два авиаудара и обстрел Купянска: информация Генштаба ВСУ за сутки

На Харьковщине зафиксировали обстрелы 10 населенных пунктов и два авиаудара.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск», — перечислили в вечерней сводке Генштаба.

В течение суток армия РФ ударила по Украине двумя «Калибрами», «Искандером» и 20 «Шахедами». Ракетчики, истребители ВС ВСУ и другие составляющие украинской ПВО сбили оба «Калибра» и все дроны.

«Кроме того, враг нанес 46 авиационных ударов и совершил около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — проинформировал Генштаб.

Основные усилия враг прилагает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло около 20 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, десять артиллерийских средств на огневых позициях и станцию контрбатарейной борьбы противника», — сообщили в ГШ.