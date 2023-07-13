Live
  • Четверг 13.07.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.28
    • 🟢

Два авиаудара и обстрел Купянска: информация Генштаба ВСУ за сутки

Происшествия 18:58   13.07.2023
Оксана Горун
Два авиаудара и обстрел Купянска: информация Генштаба ВСУ за сутки Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковщине зафиксировали обстрелы 10 населенных пунктов и два авиаудара.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск», — перечислили в вечерней сводке Генштаба.

В течение суток армия РФ ударила по Украине двумя «Калибрами», «Искандером» и 20 «Шахедами». Ракетчики, истребители ВС ВСУ и другие составляющие украинской ПВО сбили оба «Калибра» и все дроны.

«Кроме того, враг нанес 46 авиационных ударов и совершил около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — проинформировал Генштаб.

Основные усилия враг прилагает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки произошло около 20 боевых столкновений.

Читайте также: Синегубов — о ситуации на границе и Купянском направлении: «Они «мигрируют»

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, десять артиллерийских средств на огневых позициях и станцию контрбатарейной борьбы противника», — сообщили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Обижены тысячи педагогов Харькова» — Деменко о подготовке укрытий в школах
«Обижены тысячи педагогов Харькова» — Деменко о подготовке укрытий в школах
13.07.2023
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 13 до 27 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 13 до 27 тысяч гривен
13.07.2023
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
13.07.2023
В Харькове и области завтра будет гроза, дождь и град: прогноз от синоптиков
В Харькове и области завтра будет гроза, дождь и град: прогноз от синоптиков
13.07.2023
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
12.07.2023
3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
3 года за решеткой получил 28-летний уклонист из Харькова
12.07.2023

Новости по теме:

17:14
Синегубов — о ситуации на границе и Купянском направлении: «Они «мигрируют»
12:26
На Харьковщине 13 учебных заведений остаются под оккупацией РФ – ГСЧС
08:29
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
07:15
Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб
08:58
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Два авиаудара и обстрел Купянска: информация Генштаба ВСУ за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 18:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине зафиксировали обстрелы 10 населенных пунктов и авиаудары еще по двум".