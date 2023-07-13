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Два авіаудари та обстріл Куп’янська: інформація Генштабу ЗСУ за добу

Події 18:58   13.07.2023
Оксана Горун
Два авіаудари та обстріл Куп’янська: інформація Генштабу ЗСУ за добу

На Харківщині зафіксували обстріли 10 населених пунктів та два авіаудари.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі  Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі  Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області“, – перерахували у вечірньому зведенні Генштабу.

Протягом доби армія РФ вдарила по Україні двома “Калібрами”, “Іскандером” та 20 “Шахедами”. Ракетники, винищувачі ЗС ЗСУ та інші складові української ППО збили обидва “Калібра” та всі дрони.

“Крім того, ворог завдав 46 авіаційних ударів та здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах”, – поінформував Генштаб.

Основні зусилля ворог докладає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там за добу трапилося близько 20 бойових зіткнень.

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Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби противника“, – повідомили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 18:58;

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