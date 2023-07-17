Синегубов предположил, почему РФ трижды за сутки ракетами атаковала Харьков

Постепенное восстановление нормальной жизни в Харькове и неуспехи на поле боя – из-за этого, вероятно, враг трижды за сутки бил по Харькову ракетами С-300, предположил глава ХОВА Олег Синегубов.

«По городу Харькову где-то в течение трех недель таких обстрелов не было, а вот за выходные целых три. С одной стороны, Харьков восстанавливает свою жизнь, там бизнес пытается работать и т.д. Конечно, врага этого не устраивает, поэтому периодически устраивает такие терроры», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Кроме этого, эту ракетную атаку армия РФ могла устроить из-за своих неуспехов на фронте на территории Харьковщины, добавил глава ХОВА.