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Синегубов предположил, почему РФ трижды за сутки ракетами атаковала Харьков

Происшествия 14:01   17.07.2023
Виктория Яковенко
Синегубов предположил, почему РФ трижды за сутки ракетами атаковала Харьков

Постепенное восстановление нормальной жизни в Харькове и неуспехи на поле боя – из-за этого, вероятно, враг трижды за сутки бил по Харькову ракетами С-300, предположил глава ХОВА Олег Синегубов.

«По городу Харькову где-то в течение трех недель таких обстрелов не было, а вот за выходные целых три. С одной стороны, Харьков восстанавливает свою жизнь, там бизнес пытается работать и т.д. Конечно, врага этого не устраивает, поэтому периодически устраивает такие терроры», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Кроме этого, эту ракетную атаку армия РФ могла устроить из-за своих неуспехов на фронте на территории Харьковщины, добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Постепенное восстановление нормальной жизни в Харькове и неуспехи на поле боя – из-за этого, вероятно, враг трижды за сутки бил по Харькову ракетами С-300, предположил глава ХОВА Олег Синегубов.".