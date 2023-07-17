Синєгубов припустив, чому росіяни тричі за добу ракетами атакували Харків
Поступове відновлення нормального життя у Харкові та неуспіхи на полі бою – через це, ймовірно, ворог тричі за добу бив по Харкову ракетами С-300, припустив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«По місту Харкову десь впродовж трьох тижнів таких обстрілів не було, а ось за вихідні аж три. З одного боку Харків відновлює своє життя, там бізнес намагається працювати, тощо. Звичайно, що ворога цього не влаштовує, тому періодично влаштовує такі терори», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.
Крім цього, цю ракетну атаку армія РФ могла влаштувати через свої неуспіхи на фронті на території Харківщини, додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 14:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поступове відновлення нормального життя у Харкові та неуспіхи на полі бою – через це, ймовірно, ворог тричі за добу бив по Харкову ракетами С-300, припустив голова ХОВА Олег Синєгубов.".