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Синєгубов припустив, чому росіяни тричі за добу ракетами атакували Харків

Події 14:01   17.07.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов припустив, чому росіяни тричі за добу ракетами атакували Харків

Поступове відновлення нормального життя у Харкові та неуспіхи на полі бою – через це, ймовірно, ворог тричі за добу бив по Харкову ракетами С-300, припустив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«По місту Харкову десь впродовж трьох тижнів таких обстрілів не було, а ось за вихідні аж три. З одного боку Харків відновлює своє життя, там бізнес намагається працювати, тощо. Звичайно, що ворога цього не влаштовує, тому періодично влаштовує такі терори», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Крім цього, цю ракетну атаку армія РФ могла влаштувати через свої неуспіхи на фронті на території Харківщини, додав голова ХОВА.

Читайте також: Нічна ракетна атака та наступ під Куп’янськом: зведення Генштабу ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 14:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поступове відновлення нормального життя у Харкові та неуспіхи на полі бою – через це, ймовірно, ворог тричі за добу бив по Харкову ракетами С-300, припустив голова ХОВА Олег Синєгубов.".