Синєгубов припустив, чому росіяни тричі за добу ракетами атакували Харків

Поступове відновлення нормального життя у Харкові та неуспіхи на полі бою – через це, ймовірно, ворог тричі за добу бив по Харкову ракетами С-300, припустив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«По місту Харкову десь впродовж трьох тижнів таких обстрілів не було, а ось за вихідні аж три. З одного боку Харків відновлює своє життя, там бізнес намагається працювати, тощо. Звичайно, що ворога цього не влаштовує, тому періодично влаштовує такі терори», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Крім цього, цю ракетну атаку армія РФ могла влаштувати через свої неуспіхи на фронті на території Харківщини, додав голова ХОВА.