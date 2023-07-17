Три человека утонули за сутки на Харьковщине

Спасатели сообщили, что в водоемах на Харьковщине обнаружили тела троих погибших.

«В 10:00 (16 июля — Ред.) на номер «101» поступило сообщение от экипажа Патрульной полиции о том, что в искусственном водоеме в поселке Безлюдовка Харьковского района обнаружен утопленник. Его тело случайно обнаружили отдыхающие на расстоянии 10 — 15 м от берега. Спасатели изъяли тело погибшего из воды и передали правоохранителям. Также по одному случаю утопления произошло в с. Донец Слобожанской громады и с. Протопоповка Балаклейской громады», — сообщила пресс-служба ГС ГСЧС Украины в Харьковской области.

Обстоятельства смерти людей выясняет полиция.

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