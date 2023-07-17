Live
  • Понеділок 17.07.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.05
    • 🟢

Три людини потонули за добу на Харківщині

Події 08:34   17.07.2023
Оксана Горун
Три людини потонули за добу на Харківщині

Рятувальники повідомили, що у водоймищах на Харківщині виявили тіла трьох загиблих.

“О 10:00 (16 липня – Ред.)  на номер “101” надійшло повідомлення від екіпажу Патрульної поліції про те, що у штучній водоймі в селищі Безлюдівка Харківського району виявлено потопельника. Його тіло випадково знайшли відпочивальники на відстані 10-15 м від берега. Рятувальники вилучили тіло загиблого з води та передали правоохоронцям. Також по одному випадку утоплення трапилось у с. Донець Слобожанської громади та с. Протопопівка Балаклійської громади”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Обставини смерті людей з’ясовує поліція.

Читайте також: Утопленика знайшли відпочиваючі на популярному пляжі під Харковом

Автор: Оксана Горун
Популярно
Зранку обстріляли Харківщину: є поранений – ХОВА
Зранку обстріляли Харківщину: є поранений – ХОВА
17.07.2023
Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про загибель подружжя з Бєлгородщини
Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про загибель подружжя з Бєлгородщини
17.07.2023
Сьогодні 17 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 липня: яке свято та день в історії
17.07.2023
Синєгубов про ракетні удари РФ: у Харкові зафіксовано чотири влучання
Синєгубов про ракетні удари РФ: у Харкові зафіксовано чотири влучання
17.07.2023
Росіяни закінчили перекидання та розгортання військ на Куп’янському напрямку
Росіяни закінчили перекидання та розгортання військ на Куп’янському напрямку
16.07.2023
Вибухи чують у Харкові, Мельник закликав перебувати у укриттях
Вибухи чують у Харкові, Мельник закликав перебувати у укриттях
16.07.2023

Новини за темою:

08:12
Удари ворога по Харкову та Куп’янщині – інформація ДСНС
08:05
Дві пожежі на Харківщині – за добу – ДСНС
08:19
На Харківщині – два утопленики за добу – ДСНС
13:50
Підрив трактора у Балаклії: постраждав комунальник – ДСНС
12:26
На Харківщині 13 закладів освіти залишаються під окупацією РФ – ДСНС

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Три людини потонули за добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 08:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники повідомили, що у водоймищах на Харківщині виявили тіла трьох загиблих".