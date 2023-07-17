Три людини потонули за добу на Харківщині
Рятувальники повідомили, що у водоймищах на Харківщині виявили тіла трьох загиблих.
“О 10:00 (16 липня – Ред.) на номер “101” надійшло повідомлення від екіпажу Патрульної поліції про те, що у штучній водоймі в селищі Безлюдівка Харківського району виявлено потопельника. Його тіло випадково знайшли відпочивальники на відстані 10-15 м від берега. Рятувальники вилучили тіло загиблого з води та передали правоохоронцям. Також по одному випадку утоплення трапилось у с. Донець Слобожанської громади та с. Протопопівка Балаклійської громади”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Обставини смерті людей з’ясовує поліція.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники повідомили, що у водоймищах на Харківщині виявили тіла трьох загиблих".