Три людини потонули за добу на Харківщині

Рятувальники повідомили, що у водоймищах на Харківщині виявили тіла трьох загиблих.

“О 10:00 (16 липня – Ред.) на номер “101” надійшло повідомлення від екіпажу Патрульної поліції про те, що у штучній водоймі в селищі Безлюдівка Харківського району виявлено потопельника. Його тіло випадково знайшли відпочивальники на відстані 10-15 м від берега. Рятувальники вилучили тіло загиблого з води та передали правоохоронцям. Також по одному випадку утоплення трапилось у с. Донець Слобожанської громади та с. Протопопівка Балаклійської громади”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Обставини смерті людей з’ясовує поліція.