Завтра в городе под Харьковом целый день не будет света
Завтра, 18 июля, в Дергачах будут ремонтировать сети электроснабжения, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской городской военной администрации.
«Вниманию жителей улицы Центральной и Лозовской, а также районов «Поселок» и «Промзона» в Дергачах. Завтра, 18 июля, работники Дергачевского РЭС будут проводить плановые ремонтные работы в сети электроснабжения. Отключение электроэнергии запланировано с 10:00 до 17:00», – рассказал Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 18 июля, в Дергачах будут ремонтировать сети электроснабжения, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской городской военной администрации.".