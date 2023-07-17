Завтра в городе под Харьковом целый день не будет света

Завтра, 18 июля, в Дергачах будут ремонтировать сети электроснабжения, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской городской военной администрации.

«Вниманию жителей улицы Центральной и Лозовской, а также районов «Поселок» и «Промзона» в Дергачах. Завтра, 18 июля, работники Дергачевского РЭС будут проводить плановые ремонтные работы в сети электроснабжения. Отключение электроэнергии запланировано с 10:00 до 17:00», – рассказал Задоренко.

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