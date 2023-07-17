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Завтра у місті під Харковом цілий день не буде світла

Суспільство 17:38   17.07.2023
Оксана Якушко
Завтра у місті під Харковом цілий день не буде світла

Завтра, 18 липня, у Дергачах ремонтуватимуть мережі електропостачання, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації.

«До уваги мешканців вулиці Центральної та Лозівської, а також районів «Посьолок» та «Промзона» у Дергачах. Завтра, 18 липня, працівники Дергачівського РЕМу проводитимуть планові ремонтні роботи у мережі електропостачання. Відключення електроенергії заплановано з 10:00 до 17:00», – розповів Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 17:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 18 липня, у Дергачах ремонтуватимуть мережі електропостачання, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації.".