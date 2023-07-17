Завтра у місті під Харковом цілий день не буде світла

Завтра, 18 липня, у Дергачах ремонтуватимуть мережі електропостачання, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації.

«До уваги мешканців вулиці Центральної та Лозівської, а також районів «Посьолок» та «Промзона» у Дергачах. Завтра, 18 липня, працівники Дергачівського РЕМу проводитимуть планові ремонтні роботи у мережі електропостачання. Відключення електроенергії заплановано з 10:00 до 17:00», – розповів Задоренко.