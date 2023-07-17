Завтра у місті під Харковом цілий день не буде світла
Завтра, 18 липня, у Дергачах ремонтуватимуть мережі електропостачання, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації.
«До уваги мешканців вулиці Центральної та Лозівської, а також районів «Посьолок» та «Промзона» у Дергачах. Завтра, 18 липня, працівники Дергачівського РЕМу проводитимуть планові ремонтні роботи у мережі електропостачання. Відключення електроенергії заплановано з 10:00 до 17:00», – розповів Задоренко.
Читайте також: У громаді біля кордону з РФ на Харківщині готують ліцей до навчання дітей офлайн
Новини за темою:
Ви читали новину: «Завтра у місті під Харковом цілий день не буде світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 17:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 18 липня, у Дергачах ремонтуватимуть мережі електропостачання, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації.".