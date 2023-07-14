У громаді біля кордону на Харківщині готують ліцей до навчання дітей офлайн

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що в Дергачівському ліцеї №2 йдуть відновлювальні роботи. Планують обладнати укриття, щоб новий навчальний рік можна було розпочати в змішаному режимі роботи (онлайн/офлайн).

“Продовжуються роботи з відновлення освітніх закладів, які постраждали від ракетних та артилерійських ударів росіян. У результаті обстрілів у закладі частково пошкоджено фасад будівлі, дах, вікна, двері та прилегла територія. Активно виконуються ремонтні роботи, наразі вибиті вікна та двері замінено на 100%, ремонтуються покрівлі на господарських приміщеннях і виконуються підготовчі роботи для облаштування укриття у закладі“, — повідомив Задоренко в телеграмі.

Він також поінформував про плани впровадити офлайн формат навчання в одній із найближчих до кордону з РФ громад Харківщини.

“Найближчим часом, завдяки виділеним коштам з бюджету громади, у закладі буде облаштовано безпечне сховище, щоб діти та вчителі мали змогу розпочати новий навчальний рік у змішаному режимі роботи (онлайн/офлайн)”, – написав Задоренко.