В громаде у границы с РФ на Харьковщине готовят лицей к учебе детей офлайн

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что в Дергачевском лицее №2 идут восстановительные работы. Планируют оборудовать укрытие, чтобы новый учебный год можно было начать в смешанном режиме работы (онлайн/офлайн).

«Продолжаются работы по восстановлению образовательных учреждений, пострадавших от ракетных и артиллерийских ударов россиян. В результате обстрелов в заведении (Дергачевском лицее №2 — Ред.) частично поврежден фасад здания, крыша, окна, двери и прилегающая территория. Активно выполняются ремонтные работы, выбитые окна и двери заменены на 100%, ремонтируются кровли на хозяйственных помещениях и выполняются подготовительные работы для обустройства укрытия в заведении», — сообщил Задоренко в telegram.

Он также проинформировал о планах внедрить офлайн формат обучения в одной из ближайших к границе с РФ громад Харьковщины.

«В ближайшее время благодаря выделенным средствам из бюджета громады в учреждении будет оборудовано безопасное убежище, чтобы дети и учителя могли начать новый учебный год в смешанном режиме работы (онлайн/офлайн)», — написал Задоренко.