В громаде у границы с РФ на Харьковщине готовят лицей к учебе детей офлайн
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что в Дергачевском лицее №2 идут восстановительные работы. Планируют оборудовать укрытие, чтобы новый учебный год можно было начать в смешанном режиме работы (онлайн/офлайн).
«Продолжаются работы по восстановлению образовательных учреждений, пострадавших от ракетных и артиллерийских ударов россиян. В результате обстрелов в заведении (Дергачевском лицее №2 — Ред.) частично поврежден фасад здания, крыша, окна, двери и прилегающая территория. Активно выполняются ремонтные работы, выбитые окна и двери заменены на 100%, ремонтируются кровли на хозяйственных помещениях и выполняются подготовительные работы для обустройства укрытия в заведении», — сообщил Задоренко в telegram.
Он также проинформировал о планах внедрить офлайн формат обучения в одной из ближайших к границе с РФ громад Харьковщины.
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«В ближайшее время благодаря выделенным средствам из бюджета громады в учреждении будет оборудовано безопасное убежище, чтобы дети и учителя могли начать новый учебный год в смешанном режиме работы (онлайн/офлайн)», — написал Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 10:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что в Дергачевском лицее №2 идут восстановительные работы. Планируют оборудовать укрытие, чтобы новый учебный год можно было начать в смешанном режиме работы (онлайн/офлайн)".