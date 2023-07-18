На Купянск РФ бросила подразделения, ранее разбитые на Изюмщине — Синегубов

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что Купянское направление для оккупантов всегда было в приоритете, поскольку там расположен крупный железнодорожный узел Купянск-Узловой.

«Эта территория их интересует, поскольку там логистические маршруты, железнодорожные пути. Для того чтобы они переправляли своих военных. Во время оккупации они этим именно и занимались. Для того чтобы направлять свои войска дальше, вглубь Харьковской области, на территорию Луганской и Донецкой областей», — пояснил начальник ХОВА в интервью журналисту УНИАН.

Видео: УНИАН

По его словам, накопление оккупантами войск на Купянском направлении проводится постоянно, постоянно происходит ротация.

«Для нас это не является неожиданностью, поскольку мы четко понимаем, сколько военных есть на каком направлении. Они сейчас наступают своими штурмовыми подразделениями «Шторм-Z». Кроме того, Таманская дивизия там стоит, Первая танковая армия. Все эти подразделения мы знаем, знаем, что эти подразделения уже были разбиты на Изюмском направлении. Поэтому для нас это не новость. Наши ВСУ там адекватно на это реагируют», — подчеркнул Синегубов.