Наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно — Маляр

Наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно, информирует заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне», — пишет она.

Также, по словам Маляр, в районе Бахмута сегодня, как и в предыдущие дни, было продвижение украинских войск, а на северном фланге, где враг пытается улучшить утраченные позиции, продолжались бои.