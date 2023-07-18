Наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно — Маляр
Наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно, информирует заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
«Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне», — пишет она.
Также, по словам Маляр, в районе Бахмута сегодня, как и в предыдущие дни, было продвижение украинских войск, а на северном фланге, где враг пытается улучшить утраченные позиции, продолжались бои.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 19:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно, информирует заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.".