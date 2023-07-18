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Наступ ворога на Куп’янському напрямку наразі безуспішний – Маляр

Політика 19:37   18.07.2023
Олена Нагорна
Наступ ворога на Куп’янському напрямку наразі безуспішний – Маляр

Наступ ворога на Куп’янському напрямку наразі безуспішний, інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі.

“Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці”, – пише вона.

Також, за словами Маляр, у районі Бахмута сьогодні, як в попередні дні, було просування українських військ, а на північному фланзі, де ворог намагається покращити втрачені позиції, тривали бої.

Читайте також: Імітація епічного наступу – експерт про атаки РФ під Куп’янськом та Лиманом

 

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 19:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступ ворога на Куп’янському напрямку наразі безуспішний, інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі.".