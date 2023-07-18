Наступ ворога на Куп’янському напрямку наразі безуспішний – Маляр
Наступ ворога на Куп’янському напрямку наразі безуспішний, інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі.
“Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці”, – пише вона.
Також, за словами Маляр, у районі Бахмута сьогодні, як в попередні дні, було просування українських військ, а на північному фланзі, де ворог намагається покращити втрачені позиції, тривали бої.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 19:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступ ворога на Куп’янському напрямку наразі безуспішний, інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграмі.".