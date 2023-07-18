Імітація епічного наступу – експерт про атаки РФ під Куп’янськом і Лиманом

Після початку операції на Лиманському та Куп’янському напрямках російські війська за тиждень демонструють зниження ініціативи, а на низці локацій навіть повернення на початкові позиції під тиском українських захисників.

Таку думку висловив у телеграмі військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Операцію загарбників він називає “імітацією епічного наступу”.

“Справді, на Лиманській та Куп’янській осі у російських військ був зосереджений вражаючий кулак, але недостатній для реалізації якогось епічного, глобального плану з реваншу”, – вважає Коваленко.

Українські захисники, за його словами, після звільнення більшої частини Харківської області облаштували лінії оборони, які ворогові вдалося дещо продавити лише на початку свого ривка.

“Потім пішов процес захлинання по парі напрямків, через деякий час – вже по кількох”, – додає експерт.

За його даними, супротивник зазнав суттєвих втрат, зокрема було ліквідовано командира 96-ї розвідувальної бригади 1-ї ТА полковника Максима Харламова та полковника 1-ї мобільної бригади РХБЗ Євгена Тихна.

“Однак інтенсивність вогню та штурмові дії продовжуються, а тому слід розуміти, що нашим хлопцям на Лимано-Куп’янській осі дуже, дуже непросто. Але першу хвилю РОВ вони відбили, а чи вистачить ресурсу окупантам на другу? Все залежить, як це не дивно, від подій на півдні”, — пише Коваленко.