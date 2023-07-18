Имитация эпического наступления – эксперт об атаках РФ под Купянском и Лиманом
После начала операции на Лиманском и Купянском направлениях российские войска неделю спустя демонстрируют снижение инициативы, а по ряду локаций даже возвращение на первоначальные позиции под давлением украинских защитников.
Такое мнение выразил в Telegram военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Операцию захватчиков он называет “имитацией эпического наступления”.
“Действительно, на Лиманской и Купянской оси у российских войск был сосредоточен впечатляющий кулак, но недостаточный для реализации некоего эпического, глобального плана по реваншу”, — считает Коваленко.
Украинские защитники, по его словам, после освобождения большей части Харьковской области обустроили линии обороны, которые врагу удалось несколько продавить только в самом начале своего рывка.
“Затем пошёл процесс захлёбывания по паре направлений, через некоторое время — уже по нескольким”, — добавляет эксперт.
По его данным, противник понес существенные потери, в частности были ликвидированы командир 96-й разведывательной бригады 1-й ТА полковник Максим Харламов и полковник 1-й мобильной бригады РХБЗ Евгений Тихно.
“Тем не менее, интенсивность огня и штурмовые действия продолжаются, а потому, следует понимать, что нашим парням на Лимано-Купянской оси очень, очень непросто. Но первую волну РОВ они отбили, а хватит ли ресурса оккупантам на вторую? Всё зависит, как ни странно, от событий на юге”, — пишет Коваленко.
Читайте также: Трудная ситуация, но контролируемая — ВСУ о потерях РФ под Купянском и Лиманом
Новости по теме:
Вы читали новость: «Имитация эпического наступления – эксперт об атаках РФ под Купянском и Лиманом»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 18:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После начала операции на Лиманском и Купянском направлениях российские войска неделю спустя демонстрируют снижение инициативы, а по ряду локаций даже возвращение на первоначальные позиции под давлением украинских защитников.".