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Трудная ситуация, но контролируемая — ВСУ о потерях РФ под Купянском и Лиманом

Общество 14:00   18.07.2023
Виктория Яковенко
Трудная ситуация, но контролируемая — ВСУ о потерях РФ под Купянском и Лиманом

На Купянско-Лиманском направлении за сутки произошло 8 боестолкновений, в результате которых украинские защитники уничтожили 34 оккупанта, 115 получили ранения.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. На этом направлении враг 536 раз обстрелял позиции украинских военных, а также совершил 10 авианалетов.

«Наши воины подбили вражеский танк Т-72, БМП, самоходную артиллерийскую установку «Пион», две пушки, беспилотник, три полевых склада с боеприпасами, семь автомобилей, подвозивших эти боеприпасы», — рассказал Череватый.

Он также заявил, что ситуация на Купянско-Лиманском направлении тяжелая, но контролируемая.

«Там напряженная обстановка. Враг концентрируется, однако все предыдущие месяцы показали, что наши командования считывают их намерения и в абсолютном большинстве случаев, в зародыше, уничтожают их попытки перехватить инициативу», — отметил Череватый.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки произошло 8 боестолкновений, в результате которых украинские защитники уничтожили 34 оккупанта, 115 получили ранения.".