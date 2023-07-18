Трудная ситуация, но контролируемая — ВСУ о потерях РФ под Купянском и Лиманом
На Купянско-Лиманском направлении за сутки произошло 8 боестолкновений, в результате которых украинские защитники уничтожили 34 оккупанта, 115 получили ранения.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. На этом направлении враг 536 раз обстрелял позиции украинских военных, а также совершил 10 авианалетов.
«Наши воины подбили вражеский танк Т-72, БМП, самоходную артиллерийскую установку «Пион», две пушки, беспилотник, три полевых склада с боеприпасами, семь автомобилей, подвозивших эти боеприпасы», — рассказал Череватый.
Он также заявил, что ситуация на Купянско-Лиманском направлении тяжелая, но контролируемая.
«Там напряженная обстановка. Враг концентрируется, однако все предыдущие месяцы показали, что наши командования считывают их намерения и в абсолютном большинстве случаев, в зародыше, уничтожают их попытки перехватить инициативу», — отметил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки произошло 8 боестолкновений, в результате которых украинские защитники уничтожили 34 оккупанта, 115 получили ранения.".