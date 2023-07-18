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На Купянское направление армия РФ подтягивает людей и технику — Маляр

Происшествия 11:16   18.07.2023
Оксана Горун
На Купянское направление армия РФ подтягивает людей и технику — Маляр Фото: скрин

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила о ситуации на фронте на востоке Украины, в том числе — под Купянском.

«Действительно, они там (на Купянском направлении — Ред.) с субботы наступают. Действительно они туда подтянули силы и средства, подтягивают людей и технику. Но это происходит в ответ на наше наступление на Бахмутском направлении. И сейчас наши вооруженные силы очень мужественно там противостоят. И надо понимать, что так же, как россияне быстро реагируют на изменение оперативной обстановки, точно так же и мы реагируем. У нас штабы работают 24/7, и решения принимают круглосуточно», — сказала Маляр.

Она подчеркнула, что происходящее на востоке — «абсолютно предполагаемая реакция врага на наше продвижение». По словам Маляр, оккупанты начали паниковать из-за успехов Сил обороны на Бахмутском направлении. Там ВСУ практически каждый день продвигается на южном фланге вокруг Бахмута, и уже завладели господствующими высотами.

«Это очень сильно донимает врага. Они не могут по Бахмуту ни передвигаться, ни выйти оттуда. Безусловно, они используют другие тактики, чтобы остановить наше наступление. Ну, скажем, начинают наступление по другим направлениям, чтобы мы переключали свои силы и средства для защиты других направлений. Они такую тактику использовали и раньше», — прокомментировала замминистра обороны.

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Она также напомнила, что попытку вести полномасштабное наступление на востоке враг предпринимает еще с января 2023 года. При этом «успехи» оккупантов за полгода — весьма сомнительные.

«Они наступать там не могут. Вы сами видите, насколько эффективно наши силы их останавливают. Да, там постоянно на этих направлениях идут бои, но враг не продвигается», — подчеркнула Маляр.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире нацмарафона сообщила о ситуации на фронте на востоке Украины, в том числе — под Купянском".