На Куп’янський напрямок армія РФ підтягує людей та техніку – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері нацмарафону повідомила про ситуацію на фронті на сході України, зокрема під Куп’янськом.

“Дійсно, вони там (на Куп’янському напрямку – Ред.) із суботи наступають. Дійсно, вони туди підтягнули сили та засоби, підтягують людей і техніку. Але це відбувається у відповідь на наш наступ на Бахмутському напрямку. І зараз наші Збройні сили дуже мужньо там протистоять. І треба розуміти, що так, як і росіяни швидко реагують на зміну оперативної обстановки, точно так і ми реагуємо. У нас штаби працюють 24/7 і рішення приймають цілодобово“, – сказала Маляр.

Вона підкреслила, що те, що відбувається на сході, – “абсолютно передбачувана реакція ворога на наше просування”. За словами Маляр, окупанти почали панікувати через успіхи Сил оборони на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ практично щодня просуваються на південному фланзі навколо Бахмута, й уже заволоділи панівними висотами.

“Це дуже сильно дошкуляє ворогу. Вони не можуть по Бахмуту ні пересуватися, ані вийти звідти. Безумовно, вони використовують інші тактики, щоб зупинити наш наступ. Ну, скажімо, вони починають наступ на інших напрямках, щоб ми перемикали свої сили та засоби для захисту інших напрямків. Вони таку тактику використовували й раніше”, – прокоментувала заступниця міністра оборони.

Вона також нагадала, що спробу вести повномасштабний наступ на сході ворог здійснює ще з січня 2023 року. При цьому “успіхи” окупантів за пів року дуже сумнівні.

“Вони наступати там не можуть, ви самі бачите, наскільки ефективно наші сили їх зупиняють. Так, там постійно на цих напрямках ідуть бої, але не ворог не просувається”, – наголосила Маляр.