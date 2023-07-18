ISW про Куп’янський напрямок: армія РФ ймовірно досягла незначних успіхів

Інститут вивчення війни (ISW) слідом за Генштабом ЗСУ, Міноборони та численними військовими оглядачами відзначив активізацію російських наступальних операцій біля адмінкордону Харківської та Луганської областей.

“Російські війська вели активні наступальні дії на лінії Куп’янськ – Сватове і, ймовірно, досягли незначних тактичних успіхів на цьому напрямку станом на 17 липня”, – повідомили аналітики ISW в актуальному зведенні.

Так, в Інституті вивчення війни відзначили інформацію заступниці міністра оборони Ганни Маляр про те, що російські війська активізувалися на Куп’янському напрямку з кінця минулого тижня й атакують позиції Сил оборони в районах Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) та Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового). Метою ворога на цьому етапі є відкинути українські сили за річку Оскіл.

“Генштаб України повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції на південь від Масютівки, а російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на 1-2 км у Куп’янському напрямку. Інший російський військовий блогер заявив, що підрозділи 21-ї ОМСБр (2-а загальновійськова) армія, Центральний військовий округ) та штурмові підрозділи “Штурм-Z” атакували позиції українських військ у районі Кармазинівка (13 км на південний захід від Сватового) і взяли під контроль два українські опорні пункти на північний захід від м. Нововодяне (15 км на південний захід від Сватового)”, – поінформували в Інституті вивчення війни з посиланням на російські джерела, дані яких дуже часто не відповідають дійсності.

При цьому аналітики зазначили, що російські війська протягом місяця стягували до району адмінкордону Харківської та Луганської областей штурмові підрозділи “Штурм-Z”.

“Схоже, російські війська розпочали дрібномасштабні локальні наступи на цій ділянці з використанням елементів “Штурм-Z”, щоб спробувати скористатися оперативною зосередженістю України на інших ділянках фронту. ISW раніше оцінив, що підрозділи “Штурм-Z” значно неефективні у проведенні більш чим дрібномасштабних, тактичних проривів, і початок російських наступальних операцій на цьому фронті навряд чи призведе до захоплення значної території через склад сил і можливостей російської армії на цьому напряку”, – дійшли висновку аналітики.