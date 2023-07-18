Нічна атака “Шахедів” та наступ під Куп’янськом: дані Генштабу (оновлено)

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ – дані про наступальні дії противника на Куп’янському напрямку та терористичні атаки за минулу добу.

“Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного та удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – повідомили в Генштабі.

Роботу ППО чули вночі у Харкові та області. Повітряна тривога звучала з 1:54 до 4:34 ранку. Інформації про “прильоти” зараз немає.

“Шахедами” з півдня ворог атакував Миколаїв та Одесу. Близько третьої ночі начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в регіоні гасять пожежу. Зранку він поінформував про збиття чотирьох “Шахедів” і влучання в об’єкт промисловості. Обійшлося без постраждалих.

Про небезпеку не лише “Шахедів”, а й ракет уночі попереджав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. У місті чули вибухи. Зранку Кіпер повідомив, що ворог випустив по півдню України кілька хвиль безпілотників, а по самій Одесі – шість “Калібрів”. Ракети збила ППО, проте є руйнування від падіння уламків – у тому числі в порту.

На Харківщині під мінометними та артилерійськими обстрілами за добу були Вовчанськ, Караїчне та Бударки на півночі, а також Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка на Куп’янському напрямку. Також армія РФ завдала авіаударів у районах Кислівки та Котлярівки.

“На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману Першого на Харківщині”, – поінформували в ГШ.

Куп’янський напрямок – серед тих, де армія РФ зосереджує основні зусилля. Загалом на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також, нашими захисниками було знищено три ударних БпЛА противника типу “Шахед-136” та шість розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили район зосередження живої сили противника, дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок”, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕБ окупантів“, – перерахували в Генштабі.