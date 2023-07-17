“Дуже складна ситуація”: Маляр пояснила, навіщо війська РФ пішли на Куп’янськ
На Куп’янському напрямку окупаційні війська роблять безуспішні спроби прорвати українську оборону, при цьому “там дуже складна ситуація”, розповіла в етері національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, ворог із січня наступає на сході України, і для нього це – основна мета. Йдеться про чотири напрямки: Авдіївський, Мар’їнський, Лиманський та Бахмутський. З суботи розпочався активний наступ на Куп’янському.
“Вони хочуть повернути втрачені позиції й ще одну мету переслідують. Оскільки основний для них все ж таки Бахмутський напрямок, їхня задача – зупинити там наш наступ. Тому що ми щодня, хоч і поступово, але впевнено, просуваємося на Бахмутському напрямку. Минулий тиждень у нас були щодня просування, наприклад, по південному флангу. Щоб зупинити наш наступ, ворог не тільки підтягує туди свої професійні підрозділи десантно-штурмових військ, не тільки підтягує війська з інших напрямків. Вони намагаються наступати по інших напрямках, щоб відтягнути наші сили. Щоб ми змушені були кидати наші резерви, скажімо, на Куп’янський напрямок. Це така їхня стратегія зараз”, – пояснила Маляр.
У своєму телеграмі вона також назвала Куп’янський напрямок відволікаючим.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 23:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку окупаційні війська роблять безуспішні спроби прорвати українську оборону, при цьому “там дуже складна ситуація”, розповіла в етері національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.".