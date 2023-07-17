Live
  • Вівторок 18.07.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.05
    • 🟢

“Дуже складна ситуація”: Маляр пояснила, навіщо війська РФ пішли на Куп’янськ

Суспільство 23:09   17.07.2023
Олена Нагорна
“Дуже складна ситуація”: Маляр пояснила, навіщо війська РФ пішли на Куп’янськ

На Куп’янському напрямку окупаційні війська роблять безуспішні спроби прорвати українську оборону, при цьому “там дуже складна ситуація”, розповіла в етері національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог із січня наступає на сході України, і для нього це – основна мета. Йдеться про чотири напрямки: Авдіївський, Мар’їнський, Лиманський та Бахмутський. З суботи розпочався активний наступ на Куп’янському.

“Вони хочуть повернути втрачені позиції й ще одну мету переслідують. Оскільки основний для них все ж таки Бахмутський напрямок, їхня задача – зупинити там наш наступ. Тому що ми щодня, хоч і поступово, але впевнено, просуваємося на Бахмутському напрямку. Минулий тиждень у нас були щодня просування, наприклад, по південному флангу. Щоб зупинити наш наступ, ворог не тільки підтягує туди свої професійні підрозділи десантно-штурмових військ, не тільки підтягує війська з інших напрямків. Вони намагаються наступати по інших напрямках, щоб відтягнути наші сили. Щоб ми змушені були кидати наші резерви, скажімо, на Куп’янський напрямок. Це така їхня стратегія зараз”, – пояснила Маляр.

У своєму телеграмі вона також назвала Куп’янський напрямок відволікаючим.

Читайте також: Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку – Маляр

Автор: Олена Нагорна
Популярно
“Дуже складна ситуація”: Маляр пояснила, навіщо війська РФ пішли на Куп’янськ
“Дуже складна ситуація”: Маляр пояснила, навіщо війська РФ пішли на Куп’янськ
17.07.2023
Будинок на Салтівці горів двічі за добу: п’ятьох жителів евакуювали (фото)
Будинок на Салтівці горів двічі за добу: п’ятьох жителів евакуювали (фото)
17.07.2023
Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії
Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії
17.07.2023
Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)
Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)
17.07.2023
Наказав “голос” – харків’янин про те, як зарізав сім’ю і збив пішохода (відео)
Наказав “голос” – харків’янин про те, як зарізав сім’ю і збив пішохода (відео)
17.07.2023
Загинув на власному подвір’ї: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів
Загинув на власному подвір’ї: на Харківщині ексгумували тіло жертви окупантів
17.07.2023

Новини за темою:

21:48
Смертельна ДТП на Героїв Харкова: тіло загиблого діставали рятувальники (фото)
21:36
Наказав “голос” – харків’янин про те, як зарізав сім’ю і збив пішохода (відео)
20:29
У вівторок на Харківщині – грози та шквали: попередження Укргідрометцентру
20:09
Мета РФ – розгром ЗСУ біля Куп’янська і продовження наступу вглиб – Сирський
19:46
Росіяни вдарили по селу на Куп’янщині: рятувальники показали наслідки (фото)

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Дуже складна ситуація”: Маляр пояснила, навіщо війська РФ пішли на Куп’янськ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 23:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку окупаційні війська роблять безуспішні спроби прорвати українську оборону, при цьому “там дуже складна ситуація”, розповіла в етері національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.".