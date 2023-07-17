«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
На Купянском направлении оккупационные войска предпринимают безуспешные попытки прорвать украинскую оборону, при этом «там очень сложная ситуация», рассказала в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, враг с января наступает на востоке Украины, и для него это — основная цель. Речь идет о четырех направлениях: Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Бахмутском. С субботы началось активное наступление на Купянском.
«Они хотят вернуть утраченные позиции и еще одну цель преследуют. Поскольку основное для них все же Бахмутское направление, их задача — остановить там наше наступление. Потому что мы ежедневно, хоть и постепенно, но уверенно, продвигаемся на Бахмутском направлении. Прошлую неделю у нас были ежедневно продвижения, например, по южному флангу. Чтобы остановить наше наступление, враг не только подтягивает туда свои профессиональные подразделения десантно-штурмовых войск, не только подтягивает войска с других направлений. Они пытаются наступать по другим направлениям, чтобы оттянуть наши силы. Чтобы мы вынуждены были бросать наши резервы, скажем, на Купянское направление. Это такая их стратегия сейчас», — пояснила Маляр.
В своем Telegram-канале она также назвала Купянское направление отвлекающим.
Читайте также: Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении — Маляр
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 23:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении оккупационные войска предпринимают безуспешные попытки прорвать украинскую оборону, при этом «там очень сложная ситуация», рассказала в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.".