«Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск

На Купянском направлении оккупационные войска предпринимают безуспешные попытки прорвать украинскую оборону, при этом «там очень сложная ситуация», рассказала в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, враг с января наступает на востоке Украины, и для него это — основная цель. Речь идет о четырех направлениях: Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Бахмутском. С субботы началось активное наступление на Купянском.

«Они хотят вернуть утраченные позиции и еще одну цель преследуют. Поскольку основное для них все же Бахмутское направление, их задача — остановить там наше наступление. Потому что мы ежедневно, хоть и постепенно, но уверенно, продвигаемся на Бахмутском направлении. Прошлую неделю у нас были ежедневно продвижения, например, по южному флангу. Чтобы остановить наше наступление, враг не только подтягивает туда свои профессиональные подразделения десантно-штурмовых войск, не только подтягивает войска с других направлений. Они пытаются наступать по другим направлениям, чтобы оттянуть наши силы. Чтобы мы вынуждены были бросать наши резервы, скажем, на Купянское направление. Это такая их стратегия сейчас», — пояснила Маляр.

В своем Telegram-канале она также назвала Купянское направление отвлекающим.