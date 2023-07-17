Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении — Маляр

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о ситуации на фронте в районе Харьковской области — на Купянском и Лиманском направлениях.

«Враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковщины, — написала Маляр в telegram. — В настоящее время противник ведет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол».

Маляр сообщила, что враг преследует два основные задачи: вернуть утраченные осенью 2022 года позиции, а также заставить Силы обороны перебросить резервы на Купянское направление.

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«Наши войска в обороне оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои», — отметила замминистра обороны.