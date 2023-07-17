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Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку – Маляр

Події 09:16   17.07.2023
Оксана Горун
Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті в районі Харківської області – на Куп’янському та Лиманському напрямках.

“Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківщини, – написала Маляр у телеграмі. – Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл”.

Маляр повідомила, що ворог має два основні завдання: повернути втрачені восени 2022 року позиції, а також змусити Сили оборони перекинути резерви на Куп’янський напрямок.

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“Наші війська в обороні, чинять потужний опір. Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої”, – зазначила заступниця міністра оборони.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 09:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті в районі Харківської області – на Куп’янському та Лиманському напрямках".