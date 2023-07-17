Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку – Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті в районі Харківської області – на Куп’янському та Лиманському напрямках.
“Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку Харківщини, – написала Маляр у телеграмі. – Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл”.
Маляр повідомила, що ворог має два основні завдання: повернути втрачені восени 2022 року позиції, а також змусити Сили оборони перекинути резерви на Куп’янський напрямок.
Читайте також: Росіяни закінчили перекидання та розгортання військ на Куп’янському напрямку
“Наші війська в обороні, чинять потужний опір. Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої”, – зазначила заступниця міністра оборони.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп’янському напрямку – Маляр»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 09:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на фронті в районі Харківської області – на Куп’янському та Лиманському напрямках".