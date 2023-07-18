Ночная атака Шахедов и наступление под Купянском: данные Генштаба (обновлено)

В утренней сводке Генштаба ВСУ — данные о наступательных действиях противника на Купянском направлении и террористических атаках за минувшие сутки.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетный и удар иранскими ударными БпЛА типа «Shahed». Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщили в Генштабе.

Работу ПВО слышали ночью в Харькове и области. Воздушная тревога звучала с 1:54 ночи до 4:34 утра. Информации о «прилетах» на данный момент нет.

«Шахедами» с юга враг атаковал Николаев и Одессу. Около трех ночи начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в регионе тушат пожар. Утром он проинформировал о сбитии четырех «Шахедов» и попадании в объект промышленности. Обошлось без пострадавших.

Об опасности не только «Шахедов», но и ракет ночью предупреждал начальник Одесской ОВА Олег Кипер. В городе слышали взрывы. Утром Кипер сообщил, что враг выпустил по югу Украины несколько волн беспилотников, а по самой Одессе – шесть «Калибров». Ракеты сбила ПВО, однако есть разрушения от падения обломков — в том числе в порту.

На Харьковщине под минометными и артиллерийскими обстрелами за сутки были Волчанск, Караическое и Бударки на севере, а также Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка на Купянском направлении. Также армия РФ нанесла авиаудары в районах Кисловки и Котляровки.

«На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

Купянское направление — среди тех, где армия РФ сосредотачивает основные усилия. В целом на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также нашими защитниками были уничтожены три ударных БпЛА противника типа «Шахед-136» и шесть разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек», 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов», — перечислили в Генштабе.