ISW о Купянском направлении: армия РФ вероятно добилась незначительных успехов

Институт изучения войны (ISW) следом за Генштабом ВСУ, Минобороны и многочисленными военными обозревателями отметил активизацию российских наступательных операций у админграницы Харьковской и Луганской областей.

«Российские войска вели активные наступательные действия на линии Купянск — Сватово и, вероятно, добились незначительных тактических успехов на этом направлении по состоянию на 17 июля», — сообщили аналитики ISW в актуальной сводке.

Так, в Институте изучения войны отметили информацию замминистра обороны Анны Маляр о том, что российские войска активизировались на Купянском направлении с конца прошлой недели и атакуют позиции Сил обороны в районах Масютовки (13 км к северо-востоку от Купянска) и Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово). Целью врага на данном этапе является отбросить украинские силы за реку Оскол.

«Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели безуспешные наступательные операции южнее Масютовки, а российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись на 1-2 км в Купянском направлении. Другой российский военный заявил, что подразделения 21-й ОМСБр (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) и штурмовые подразделения «Штурм-Z» атаковали позиции украинских войск в районе Кармазиновка (13 км к юго-западу от Сватово) и взяли под контроль два украинских опорных пункта к северо-западу от н. Нововодяное (15 км к юго-западу от Сватово)», — проинформировали в Институте изучения войны со ссылкой на российские источники, данные которых часто не соответствуют действительности.

При этом аналитики отметили, что российские войска в течение месяца стягивали в район админграницы Харьковской и Луганской областей штурмовые подразделения «Штурм-Z».

«Похоже, российские войска начали мелкомасштабные локальные наступления на этом участке с использованием элементов «Штурм-Z», чтобы попытаться воспользоваться оперативной сосредоточенностью Украины на других участках фронта. ISW ранее оценила, что подразделения «Штурм-Z» в значительной степени неэффективны в проведении более чем мелкомасштабных, тактических прорывов, и начало российских наступательных операций на этом фронте вряд ли приведет к захвату значительной территории из-за состава сил и возможностей российской армии на этом направлении», — пришли к выводу аналитики.