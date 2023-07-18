Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку важка, але контрольована – ЗСУ

На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 8 боєзіткнень, в результаті яких українські захисники знищили 34 окупанти, 115 зазнали поранень.

Про це в етері нацмарафону повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. На цьому напрямку ворог 536 разів обстріляв позиції українських військових, а також здійснив 10 авіанальотів.

«Наші воїни підбили ворожий танк Т-72, БМП, самохідну артилерійську установку «Піон», дві гармати, безпілотник, три польові склади з боєприпасами, сім автомобілів, які підвозили ці боєприпаси», – розповів Череватий.

Він також заявив, що ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку важка, але контрольована.

«Там напружена обстановка. Ворог концентрується, проте всі попередні місяці показали, що наші командування зчитує їхні наміри і в абсолютній більшості випадків, в зародку, знищує їхні намагання перехопити ініціативу», – зазначив Череватий.