Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку важка, але контрольована – ЗСУ
На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 8 боєзіткнень, в результаті яких українські захисники знищили 34 окупанти, 115 зазнали поранень.
Про це в етері нацмарафону повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. На цьому напрямку ворог 536 разів обстріляв позиції українських військових, а також здійснив 10 авіанальотів.
«Наші воїни підбили ворожий танк Т-72, БМП, самохідну артилерійську установку «Піон», дві гармати, безпілотник, три польові склади з боєприпасами, сім автомобілів, які підвозили ці боєприпаси», – розповів Череватий.
Він також заявив, що ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку важка, але контрольована.
«Там напружена обстановка. Ворог концентрується, проте всі попередні місяці показали, що наші командування зчитує їхні наміри і в абсолютній більшості випадків, в зародку, знищує їхні намагання перехопити ініціативу», – зазначив Череватий.
Читайте також: На Куп’янський напрямок армія РФ підтягує людей та техніку – Маляр
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку важка, але контрольована – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 8 боєзіткнень, в результаті яких українські захисники знищили 34 окупанти, 115 зазнали поранень.".