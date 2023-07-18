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Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку важка, але контрольована – ЗСУ

Суспільство 14:00   18.07.2023
Вікторія Яковенко
Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку важка, але контрольована – ЗСУ

На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 8 боєзіткнень, в результаті яких українські захисники знищили 34 окупанти, 115 зазнали поранень.

Про це в етері нацмарафону повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. На цьому напрямку ворог 536 разів обстріляв позиції українських військових, а також здійснив 10 авіанальотів.

«Наші воїни підбили ворожий танк Т-72, БМП, самохідну артилерійську установку «Піон», дві гармати, безпілотник, три польові склади з боєприпасами, сім автомобілів, які підвозили ці боєприпаси», – розповів Череватий.

Він також заявив, що ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку важка, але контрольована.

«Там напружена обстановка. Ворог концентрується, проте всі попередні місяці показали, що наші командування зчитує їхні наміри і в абсолютній більшості випадків, в зародку, знищує їхні намагання перехопити ініціативу», – зазначив Череватий.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 14:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу сталося 8 боєзіткнень, в результаті яких українські захисники знищили 34 окупанти, 115 зазнали поранень.".